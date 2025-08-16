BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısını daha sağlıklı ve dayanıklı hale getirmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bursa’nın daha yaşanılabilir bir kent olması ve sağlıklı bir altyapı ağına kavuşması için projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında, Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi’nde de tüm hızıyla devam ediyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda bölgedeki yağmursuyu deşarj kapasitesi artırılarak olası taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Altyapının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı imalatlarına başlanacak.

Balkan Mahallesi Muhtarı Samet Sönmez ve 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, yürütülen altyapı ve yağmursuyu hattı çalışmalarıyla olası su baskınlarının ve taşkınların önüne geçileceğini belirterek, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.