Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını Bölgesel Muhtarlar Çalıştayı kapsamında Gemlik'te anlattı. Toplantıya, Gemlik, Mudanya ve Orhangazi ilçelerinin muhtarları katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Planlama Ajansı ve Bursa Muhtarlar Derneği iş birliği ile Çevre Düzeni Planı kapsamında daha önce dağ yöresi, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerindeki muhtarlarla buluşarak kente dair fikir alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Gemlik, Mudanya ve Orhangazi ilçelerinin muhtarları ile bir araya geldi.

Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Deniz Tireci, Bursa Planlama Ajansı Genel Koordinatörü Uluay Güvener, İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Terzi, Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, ilçe muhtarlar derneklerinin başkanları ve muhtarlar katılım gösterdi.

‘’BUGÜN BİZİM İÇİN MİLAT OLMALIDIR’’

Çalıştayda konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, muhtarların mahallelerin gözü, kulağı ve vicdanı olduklarına vurgu yaptı. Muhtarların varlığının belediyelerin işleyişini rahatlattığını söyleyen Deviren, muhtarlık kurumuna verdiği önem ve gösterdiği vizyon nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etti.

"Kent planlamasında mahallelerimizin dinamikleri ve muhtarlarımızın bakış açıları çok önemli" diyen Başkan Deviren, “Gemlik, Orhangazi ve Mudanya üçgeninde bulunan kıymetli muhtarlarımızla birlikte ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Fakat coğrafya kader değildir. Bizi bekleyen felaketler önlenebilir. Geçici çözümler yerine kalıcı ve önleyici adımları hayata geçirmeliyiz. Bugün bizim için bir milat olmalıdır. Artık sürekli bir şeyleri düzeltmek yerine, baştan doğru planlamalar yapmalıyız. Hepimizin fikirleri kıymetli. Sorumluluk almalı ve düşüncelerimizi paylaşmalıyız. Önemli olan, çocuklarımıza emanet aldığımız bu coğrafyayı hoyratça değil, doğayı ve çevreyi koruyarak bırakmaktır. Bu konuda birlikte çalışacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Deviren’in ardından söz alan Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, coğrafi yakınlık nedeniyle aynı koridor üzerinde yer alan Gemlik, Mudanya ve Orhangazi muhtarlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın yapımı aşamasında muhtarların görüşlerinin son derece önemli olduğunu dile getiren Yazgan, "Halkta yayılımın sağlanması muhtarlarla başlar. Plan çalışmalarımıza ilk etapta muhtarlarımızla başladık. Çalışmalarımızın mihenk taşı ve yerelin sesi sizlersiniz. Sorunlar, çözüm önerileri ve potansiyeller hakkındaki görüş ve önerileriniz bizim için çok kıymetli. İçinde bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle hem Mudanya hem de Gemlik fay hattının üzerinde. İlçelerimizin geleceği için el birliğiyle çalışmalıyız. 1/100.000’lik plan da bunun bir başlangıcı’’ diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Prof. Dr. Fatih Terzi tarafından ‘Bursa’nın yeni planlama vizyonu’ adlı sunum gerçekleştirildi.