Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetleri kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı tespit edilen mağaradaki yaşam malzemeleri ele geçirilerek, kullanılamaz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti ile ilgili bir mağara tespit etti.

Söz konusu bölgede terör örgütü PKK’nın kullandığı mağarada yapılan aramada, teröristlerin kullandığı çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildiği bildirildi.

Türk askeriyiz biz, engin dağları aşarız.Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız. ???????????? Irak’ın kuzeyiKahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, #PençeKilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’nın kullandığı bir mağara tespit etti.… pic.twitter.com/IlnC2TKvPK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2025

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Türk askeriyiz biz, engin dağları aşarız. Söz konusu vatansa tereddütsüz koşarız." mesajı yayımladı.