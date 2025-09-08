Avusturya’da düzenlenen K1 Seri A Uluslararası Karate Turnuvası’nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateciler 2 madalya kazandı. 4-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine madalyayı es geçmedi.BURSA (İGFA) -Salzburg’da gerçekleştirilen turnuvada +84 kiloda tatamiye çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Umut Eren Gündoğ, başarılı bir performans sergiledi.

Milli Takım adına mücadele eden Umut Eren Gündoğ, sıkletinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada yer alan bir diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu karateci Mehmet Batuhan Özdemir ise şampiyonluk kürsüsünde yer aldı.

Turnuvada takım katada mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Batuhan Özdemir ve takım arkadaşları tüm rakiplerini geçerek altın madalyanın sahibi oldular.