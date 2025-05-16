Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin başarılarını artırmak ve sınav kaygılarını yenmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı, yaklaşık bin 500 öğrencinin katılımıyla yapıldı.BURSA (İGFA) - Ücretsiz hazırlık kursları ve tercih desteği gibi birçok uygulamayla her zaman üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlere TYT deneme sınavının ardından AYT deneme sınavı imkanı da sundu.

14 gençlik merkezi ve 4 sınava hazırlık merkezinde gerçekleştirilen sınava, yaklaşık bin 500 üniversite adayı katıldı.

Uzman rehberler eşliğinde hem stresi yenme hem de düzeylerini ölçme fırsatı bulan gençler, Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri sorularını çözdü. Gerçek sınavın provasını yaşayan gençler, eksiklerini görme ve sınav kaygılarını yenme imkanı buldu.