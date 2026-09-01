Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırsever desteğiyle yapım çalışmalarında sona gelinen Gökkent Mahallesi'ndeki 85 milyon TL'lik yatırım maliyetli, 16 derslikli okul projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, 'Hayırsever yerel yönetim ve kamu iş birliğinin en güzel örneklerinden birini daha Kayseri'mizde hayata geçiriyoruz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitime ve öğrencilere verdiği güçlü destekle takdir toplayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan da hayırsever iş birliği ile eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Yerel yönetim-hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan Gökkent Mahallesi'ndeki okul yapım çalışmalarında sona gelinirken Başkan Büyükkılıç da projeyi yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi'ndeki 85 milyon TL'lik yatırım maliyetli, 16 derslikli okul projesinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı eşlik etti.

Büyükkılıç, çalışmalarında sona gelinen okul projesindeki son duruma daire kurmayları ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

'Hayırsever Yerel Yönetim ve Kamu İş Birliğinin En Güzel Örneklerinden Biri'

İncelemelerinin ardından okul önünde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 'Hayırsever yerel yönetim ve kamu iş birliğinin en güzel örneklerinden birini daha Kayseri'mizde hayata geçiriyoruz. Şigan ailesinin destekleriyle Kayseri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan ve Gökkent bölgemize önemli bir adeta soluk olacak, eğitime nitelikli bir ortamda, nitelikli eğitim kalitesiyle de şehrimize kazanım sağlayacak olan önemli bir okulumuzu 16 derslikli, çevre düzeniyle, günün koşullarıyla uygun uyarlamalarıyla hayata geçiriyoruz' diye konuştu.

Büyükkılıç, hayırsever Şigan ailesine, yüklenici firmaya, Büyükşehir Belediyesi ekibine ve milli eğitim camiasına teşekkür ederek, 'Şehrimize, ülkemize, hayırseverimize hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Modern eğitim alanları ve donatılarıyla bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak okul Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı koordinesinde 85 milyon TL'lik yatırım maliyetle hayata geçiriliyor. Proje; bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşan yapısıyla toplam 3 bin 227 metrekare kullanım alanına sahip bulunuyor. Yaklaşık 480 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek okulda 16 dersliğin yanı sıra ana sınıfı, fen dersliği, resim ve müzik derslikleri, kütüphane, çok amaçlı salon, rehberlik servisi, öğrenci kantini, mescit ve idari birimler yer alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece fiziki yapı inşa etmekle kalmayıp öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ortamları oluşturmayı hedefliyor.

Projenin, 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda tasarlanan okul, çağdaş eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek donatılarıyla bölgeye değer katacak. Anlamlı eğitim yatırımı, tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edilerek hizmete sunulacak.