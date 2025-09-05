Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Gençler ile Yeşil Beyaz Buluşmalar’ projesiyle gençleri Bursaspor maçlarında bir araya getiriyor. Proje sayesinde, 5 bin gencin Bursaspor tribünlerinin keyifli atmosferinde buluşması hedefleniyor.BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, kentlilik bilincini artırmak hedefiyle hayata geçirilen ‘Gençler ile Yeşil Beyaz Buluşmalar’ projesi ile Bursa’nın farklı ilçelerinden gelen 5 bin gencin Bursaspor maçlarında bir araya gelmesi planlandı.

Etkinlik ile gençler, sosyal bağlarını güçlendirirken kentin köklü spor kültürünü yakından deneyimleme imkanı bulunurken, buluşmaların ikincisinde, 13 mahalleden 250 genç, Bursaspor’un Bilecik Söğütspor ile oynadığı ve 7-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası maçında tribünlerde yerini aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım ve yemek desteğiyle organizasyona katılım sağlayan gençler, yeşil-beyaz renklere duydukları sevgiyi stadyuma taşıdı. Karşılaşmanın atmosferi, gençlerin katılımıyla bir kez daha renklenirken, tribünlerdeki coşku tarifsiz bir heyecana sahne oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalı gençlerin kentin en büyük marka değeri Bursaspor’un etrafında bütünleştirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların enerjisini, coşkusunu ve sevgisini tribünlerde görmek bizleri mutlu ediyor. İlk buluşmada yaşadığımız heyecanın ardından bugün bir kez daha gençlerimizi Bursaspor’un etrafında buluşturduk. Amacımız, bu coşkuyu daha çok gencimize ulaştırmak ve şehrimizin en güçlü ortak değeri olan Bursaspor sevgisini gelecek nesillere aktarmak. Yeşil-beyaz sevdayı gençlerimizle birlikte büyütmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.