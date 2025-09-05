Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin 18 farklı branşta düzenlediği yaz spor okulları düzenlenen sertifika töreni ile sona ererken, 3 ayda 62 bin 542 çocuk spor eğitimi aldı.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım’ın ‘spor kenti’ kimliğini güçlendirecek hizmet ve yatırımları bir bir hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin, 18 farklı branşta düzenlediği Yaz Spor Okulları sona erdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcular için Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Yıldırım Gençlik Spor Müdürü Mehmet Demirci ve öğrenci velileri katıldı.

Badminton, basketbol, boks, kick boks, cimnastik, futbol, güreş, karate, okçuluk, satranç, taekwondo, tenis, masa tenisi, halter, voleybol ve yüzme branşlarında eğitimini tamamlayan sporcuların sertifikalarını aldığı törende konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, özellikle çocukların ve gençlerin gelişiminde sporun önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin sağlıklı ilerleyebilmesi için onların en az bir spor branşı ve bir sanat dalında aktif olarak yer almalarını istiyoruz. Gençlerimize bu imkânı sağlayacak projeler geliştiriyoruz" dedi.

6 YILDA 22 TESİS 400 BİN KİŞİYE SPOR İMKANI

Göreve geldiği günden bu yana önemli spor yatırımlarını ve hizmetlerini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yılmaz; “İçinde bulunduğumuz Bursa’nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi de dahil olmak üzere, Yıldırım’a toplamda 22 spor tesisi kazandırdık. Bugün bir araya gelmemize vesile olan 2025 Yaz Spor Okulları da işte bu hizmetlerimizin en güzel meyvelerinden. Bu yaz, dört dönem boyunca, 10 tesisimizde, 18 farklı branşta, toplam 62 bin 542 hemşehrimize spor hizmeti sunduk. Olimpik yüzme havuzumuzdan 34 bini aşkın vatandaşımız faydalanırken, portatif havuzlarımızda 9 bini aşkın çocuğumuza yüzme eğitimi verdik. Kadın spor merkezlerimizde 5 bine yakın kadın sporcumuz sağlıklı bir yaşamla buluştu. 2019 Nisan’dan bu yana Yıldırım’da sporla buluşturduğumuz insan sayısı 400 bine ulaştı. Bugün 4 bin 313 lisanslı sporcumuz, 4 bin 337 madalyamız ve 211 kupamız var. Bu başarıların her biri, Yıldırım’ın spor vizyonunun, gençlerimizin azminin ve ailelerimizin desteğinin birer nişanesidir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, sporculara sertifikalarını verdi.