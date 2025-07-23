İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Gençlik Komisyonu, Gençlik Pikniği’ düzenledi.BURSA (İGFA) - İMO Bursa Şubesi Gençlik Komisyonu, genç inşaat mühendislerini Dağyenice Nefes’te buluşturdu.

Gençlik Pikniği’nde bir araya gelen inşaat mühendisleri İMO Bursa Şube ailesinin bir üyesi olmanın ayrıcalığını yaşadı. Adrenalin parkurunda eğlenen genç inşaat mühendisleri hem stres attı hem de keyifli vakit geçirdi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, Gençlik Komisyonu’nun sosyal etkinlikler ve eğitimlerle genç meslektaşları buluşturan değeli çalışmalar gerçekleştirdiğini söylerken etkinliklere katılarak İMO Bursa ailesini güçlendiren tüm üyelere teşekkür etti.