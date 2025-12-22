Bursa Büyükşehir Belediyesporlu bocceciler Türkiye Şampiyonası'da 4 madalya kazandı

BURSA (İGFA) - Mersin'de düzenlenen BocceVolo Disiplini Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları yine madalyayı es geçmedi.

18-21 Aralık tarihleri arasında Mersin Toroslar BocceTesisi'nde gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Büyük heyecanın yaşandığı Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker büyükler volo röle karışıkta Türkiye şampiyonu, volo basamakta ise ikinci olmayı başardı.

Şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Ali Sami Deveci de gençlervolo röle karışıkta Türkiye şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağında yer aldı. Organizasyonda ayrıca diğer Bursa Büyükşehir BelediyesporluboccecilerEmircan Duruk ve Büşra Duruk ise büyükler volo röle karışıkta üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nı 4 madalyayla tamamlamış oldu.