Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Türkiye'nin savunma sanayii devi HAVELSAN, insansız sualtı aracı (İSA) prototip tasarımı ve geliştirilmesi konusunda önemli bir iş birliğine imza attı. Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde düzenlenen proje toplantısında,tasarlanacak insansız sualtı aracı ile ilgili detaylar görüşüldü.

BURSA (İGFA) - HAVELSAN Sualtı Sistemleri Direktörlüğü'nden uzmanlar ile BTÜ Denizcilik Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, insansız sualtı aracının tasarımı, geliştirilmesi ve prototip üretimi konusunda iş birliği kararı alındı. Toplantı programı çerçevesinde önce BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ziyaret edilerek, genel çerçeve üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından TEKNOFEST Atölyesi, Robotik Araştırma Merkezi ve Elektrik-Elektronik Laboratuvarları incelendi. Ziyaretler sırasında hem mevcut altyapı tanıtıldı hem de projenin teknik detayları ele alınarak izlenecek yol haritası netleştirildi.

SAVUNMA SANAYİİ İLE AKADEMİ ARASINDA GÜÇLÜ SİNERJİ

Söz konusu iş birliği, savunma sanayii ile akademi arasında güçlü bir sinerjioluşturmayı ve Türkiye'nin yerli ve milli teknolojiler konusundaki kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. İnsansız sualtı aracı projesinin, önümüzdeki dönemde prototip aşamasına geçerek hem bilimsel hem de stratejik anlamda önemli katkılar sunması bekleniyor.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, iş birliğiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, üniversite olarak, savunma sanayii gibi stratejik bir alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sunmaktan büyük bir gurur duyduklarını söyledi. HAVELSAN gibi alanında öncü bir kurumla yürütülecek bu proje, akademisyenlerimiz ve lisansüstü öğrencilerimiz için Ar-Ge fırsatları sağlayacak ve ülkemizin savunma kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik somut bir adım olacağını belirten Rektör Çağlar, 'Bu tür iş birlikleriyle hem bilimsel bilgi üretimini hem de ülkemizin teknolojik bağımsızlığını desteklemeye kararlıyız' dedi.