Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 yıl aradan sonra tamamlanan 'Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024'ün sonuçlarını duyurdu. 18.275 kadınla yapılan çalışma, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi yeni şiddet türlerini kapsıyor. Bakan Göktaş, 'Şiddete sıfır toleransla, veri odaklı politikalar geliştireceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında Marmara Üniversitesi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen 'Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024'ün tamamlandığını açıkladı.

18.275 kadınla yüz yüze yapılan ve Türkiye'nin demografik yapısını yansıtan araştırma, dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi yeni şiddet türlerini ilk kez kapsamlı şekilde ele aldı.

Bakan Göktaş, 'Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesinden taviz vermeden, bilimsel verilere dayalı, çözüm odaklı ve bütüncül stratejilerle yeni bir döneme giriyoruz' dedi.

VERİLER POLİTİKALARA YÖN VERECEK

Araştırmanın uluslararası kriterlere uygun yöntemlerle gerçekleştirildi ve Türkiye'yi küresel veri tabanlarında temsil edecek bir referans kaynağı olacağını belirten Bakan Göktaş, 'Veriler, yapay zekâ destekli analizlerle kamuoyuna açık bir dijital platformda paylaşılacak' dedi.

Bakan Göktaş, 'Akademisyenler, araştırmacılar ve STK'lar bu verilerle şiddeti çok yönlü inceleyebilecek. Şeffaf bir veri kültürüyle mücadelemizi daha etkili kılacağız' diye konuştu.

Göktaş, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın yıl sonuna kadar açıklanacağını belirterek, '81 il için ayrı İl Eylem Planları hazırlıyoruz. Her ilin dinamiklerine uygun çözümler üreteceğiz' dedi. Genç kadınlara yönelik şiddet öncüllerine ve dijital şiddete odaklanılacağını vurgulayan Bakan Göktaş, siber zorbalık, dijital takip ve sosyal medya tacizine karşı üniversite ve gençlik merkezlerinde eğitim modülleri geliştirileceğini aktardı.

ŞÖNİM'LER YENİDEN YAPILANIYOR

Bu arada Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), Acil Müdahale, Tedbir Takibi, Mağdur Destek, Fail Müdahale ve Toplum Temelli Önleme birimleri ile daha etkin hale getirileceğini ifade eden Bakan Göktaş, 'Mağdura, faile ve topluma yönelik bütüncül bir müdahale süreci işleteceğiz. Şiddet mağduru kadınlara travma odaklı destek programları yaygınlaştırılacak; İŞKUR, KOSGEB ve belediyelerle iş birliğiyle kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı güçlendirileceğiz' dedi.

Kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Göktaş, 'Tek bir vakaya dahi göz yummayacağız. Şiddetle mücadele, güçlü irade ve topyekûn duruşla mümkün. Amacımız, şiddet mağduru tek bir kadının kalmadığı bir geleceği inşa etmek' diye konuştu.