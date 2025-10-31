Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 'İklim Değişikliğinde Ormanlar ve Kentler' panelinde, iklim değişikliğinin doğa ve kent yaşamı üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Panel, 1 Kasım Cumartesi günü AKM Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi, iklim değişikliğinin kent yaşamı ve doğal ekosistemler üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla önemli bir etkinliğe imza atıyor. 'İklim Değişikliğinde Ormanlar ve Kentler' başlıklı panel, doğa ile insan yaşamı arasındaki dengeyi mercek altına alacak.

İKLİM KRİZİNİN KENT YAŞAMINA ETKİSİNE BİLİMSEL BAKIŞ

1 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olan panelde, alanında uzman isimler iklim krizinin orman ekosistemleri ve kent yaşamı üzerindeki etkisini ele alacak. Dr. Özge Sivrioğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenecek olan panelde, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüsrev Özkara, 'Ormanlarda Yangın Öncesi, Yangın Anı ve Yangın Sonrası' başlıklı bir sunum yapacak. BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Sayan Atanur da 'Kent ve Yeşil Alan' isimli konuşmasıyla iklim değişikliği ve kentlerdeki yeşil alan sıklığı arasındaki ilişkiyi değerlendirecek. Ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay 'Yeni Yangın Rejimi' başlığı altında orman yangınlarının değişen dinamiklerini aktaracak. BTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neşat Erkan da 'İklim Değişikliği, Ormanlar ve Orman Yangınları' sunumu ile iklim değişikliğinin orman yangınları noktasındaki rolünü masaya yatıracak.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, iklim değişikliğinin etkilerinin tüm dünyada olduğu gibi Bursa'da da yoğun şekilde hissedildiğine dikkat çekerek vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı ve farkındalığı artıracak bu önemli programa katılmaya davet etti.