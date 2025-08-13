Bunlar da ilginizi çekebilir

Dayanışma, birlik ve beraberlik ruhuna büyük önem verdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, hibe edilen aracın Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek vatandaşlara kazasız belasız yolculuk temenni etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediyelerin birbirlerine olan yardımlaşmasına örnek olacak bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere Adıyaman Belediyesi'ne bir otobüs hibe etti. Başkan Mustafa Bozbey’in talimatıyla gerçekleşen hibe işleminde otobüs, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na ait yerleşkeden Adıyaman’a uğurlandı. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden Adıyaman Belediyesi’ne araç desteği geldi.

