Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemelerle birlikte, yaşlı ve engelli dostu düzenlemeler, gündüz bakımevleri, aile sağlığı merkezleri, parklara sağlık tesisleri ve helikopter iniş alanları gibi yenilikler getirildi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 Temmuz 2017 tarihli Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde kapsamlı değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, erişilebilirlik, sağlık ve afet altyapısını güçlendirmeyi hedefledi.

YAŞLI VE ENGELLİ DOSTU DÜZENLEMELER

Yönetmeliğe, yaşlıların erişilebilirliğini artırmak için bina girişlerinde ayırt edici malzeme ve renk kullanımı, yaşlı bakım kuruluşlarında 80 cm yüksekliğinde küpeşte zorunluluğu eklendi.

Gündüz Bakımevleri ve Aile Sağlığı Merkezleri için konut parsellerinde, 15 bin metrekareden büyük ve 150’den fazla bağımsız bölümü olan projelerde 200 metrekareyi geçmeyen gündüz bakımevi alanı ayrılacak. Ticaretle birlikte konut alanlarında, 25 bin metrekare ve 250 bağımsız bölümden büyük projelerde aile sağlığı merkezi için alan zorunluluğu getirildi.

Parklara Sağlık ve Afet Altyapısı için 5 bin metrekare ve üzeri parklarda 250 metrekare taban alanı ve 500 metrekare inşaat alanını geçmeyen sağlık tesisleri ile helikopter iniş yerleri yapılabilecek. 2.500-5.000 metrekare parklarda ise 125 metrekare taban alanı ve 250 metrekare inşaat alanı ile sınırlı sağlık tesisleri inşa edilebilecek. Bu projeler için İl Afet ve Acil Durum ile İl Sağlık Müdürlüklerinden görüş alınacak.

Öte yandan parseldeki bağımsız bölümlerin yüzde 20’sini geçmemek kaydıyla, oturma odasında 2,5 m genişlik ve 9 m²’den az olmayan yatak nişi yapılması halinde ayrı yatak odası zorunluluğu kaldırıldı. Kapı ölçüleri de bina giriş kapılarında net genişlik 1,5 m, bağımsız bölüm girişlerinde 1 metre, diğer mahallerde 0,9 metre olacak şekilde ayarlanı.

Yapı kullanma izin belgesi olan binalarda, dış kontur ve kullanım amacı değişmeden yapılan tadilatlarda imar planı yürürlüğüne bakılmayacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz