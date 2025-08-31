Bursa’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ’30 Ağustos Bursa’da-Zaferin Hafızası’ ve ‘Bir Zafer Var’ sergileri vatandaşlara milli mücadele ruhunu yeniden yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bir Zafer Var’ temasıyla hazırlanan zengin içerikli etkinlikler, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu tüm kente yayıyor. Kutlamalar kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ’30 Ağustos Bursa’da-Zaferin Hafızası’ sergisi, Tayyare Kültür Merkezi yanındaki UNESCO Meydanı’nda izlenime açıldı. Döneme ait fotoğrafların ve gazete örneklerinin yer aldığı sergi, Bursalılardan büyük ilgi gördü. Zafere giden yolun adım adım anlatıldığı sergi, 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan sergiyi gezdi. Geçmişten günümüze Bursa’da yapılan kutlamaların fotoğraflarının ve basına yansımış haberlerinin yer aldığı sergiyi inceleyen Başkan Mustafa Bozbey, tüm Bursalıları sergiyi gezmeye davet etti.

Kutlamalar kapsamında BURULAŞ tarafından hazırlanan ‘Bir Zafer Var’ fotoğraf sergisi de Uludağ Üniversitesi BursaRay İstasyonu’nda izlenime açıldı. Milli mücadele ruhunu, büyük zaferin izlerini ve halkımızın benzersiz direnişini yansıtan karelerin yer aldığı sergi, ziyaret edenleri adeta tarihte yolculuğa çıkardı.

Metro yolcularının büyük ilgisine çeken sergi, 15 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.