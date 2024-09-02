Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 198. yılı etkinlikleri kapsamında zabıta birimlerinin yöneticileri ve personelini makamında ağırladı. Zabıta teşkilatının Bursa’nın huzuru ve güveni için gece gündüz demeden çalıştığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, tüm zabıta personelinin Zabıta Haftası’nı kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından 1-7 Eylül Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Heykeli’ne çelenk sunuldu. Törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Özgür, birim amirleri ve zabıta personeli katıldı. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede görevli zabıta personeli için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kahvaltı programı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi ile daire başkanlarının da katıldığı programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, “Zabıtanın ne kadar zor ve önemli görev üstlendiğini hepimiz biliyoruz. Sahada vatandaşla yüz yüze gelerek ortaya çıkan sorunları çözmek için mücadele ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman zabıta teşkilatının yanında olacağız. Nice 198 yıllar olmasını temenni ediyorum” dedi.

Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Özgür, tüm personelin görevini büyük bir özveriyle yürüttüğünü belirterek kamu düzeninin sağlanması, halkın sağlığı, huzuru, esenliği için 17 ilçe zabıta birimleriyle koordineli bir şekilde çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Programın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, zabıta teşkilatını makamında ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Özgür, 17 ilçenin zabıta müdürleri, Bursa Zabıta Derneği ve Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin yer aldığı ziyarette, Başkan Bozbey zabıta kıyafetini giyen çocuklarla sohbet etti. Başkan Bozbey, “Bursa’mızın huzur ve düzeni için gece gündüz demeden görev yapan, hemşehrilerimizin güvenliği ve esenliği için özveriyle çalışan tüm zabıta personelimizin Zabıta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Bozbey’e günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi.