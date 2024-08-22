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Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi.

Yukarı yönden gelen araç sola dönmeye çalışırken diğer araçla kafa kafaya çarpıştı. Olayda bir kız çocuğu ve bir kadın hafif yaralandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. BURSA (İGFA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesinde meydana gelen olayda iki araba birbirine çarptı.