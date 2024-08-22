Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Vaniköy’de devam eden inşaatı durdurdu.İSTANBUL (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki inşai faaliyetlere ilişkin inceleme başlattı. Sabah saatlerinde inşaat alanına giden ekipler denetim yaptı.

Denetimin ardından konuyla ilgili Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapıldı.

İstanbul Üsküdar VaniköyBoğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler… pic.twitter.com/FGAXNlRCHk— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) August 22, 2024

“RUHSATSIZ İNŞA FAALİYETİNİN DEVAM ETTİĞİ ANLAŞILMIŞTIR”

Bölgede devam eden inşaatın durdurulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.