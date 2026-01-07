Uludağ Üniversitesi öğrencileri, dijital hayvansever platformu HAWE-Mİ ile iş birliği yaparak kış şartlarında sokak hayvanları için barınaklar hazırladı.

BURSA (İGFA) - Uludağ Üniversitesi Akıllı Sistemler Topluluğu öğrencileri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının barınma ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla örnek bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında öğrenciler, dijital hayvansever platformu HAWE-Mİ ile iş birliği yaptı.

Hayvan dostlarını bir araya getiren HAWE-Mİ platformu; anı paylaşımları, sahiplendirme ve kayıp ilanları gibi özellikleriyle hayvanseverler arasında dayanışmayı güçlendiriyor. Platformun kurucusu Vedat Taşçı, projeye malzeme desteği sağlayarak üniversiteli gençlerin çalışmalarına katkı sundu.

'Patili dostların olduğu yerde biz de varız' anlayışıyla destek verdiklerini belirten Taşçı'nın katkılarıyla öğrenciler, sokakta yaşayan hayvanlar için dayanıklı ve sıcak barınaklar hazırladı. Ortaya çıkan çalışma, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmenin yanı sıra toplumsal duyarlılığı artıran örnek bir kampanya olarak dikkat çekti.

Platformun kurucusu Vedat Taşçı, HAWE-Mİ topluluğu olarak patili canlar için benzer projelere devam edeceklerini ifade ederek, üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen bu iş birliğinin hem farkındalık oluşturduğunu hem de gönüllülük bilincini güçlendirdiğini vurguladı.