İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kadın Komitesi toplantısının ilk oturumunda, 2022-2025 faaliyetleri değerlendirilirken 2026-2028 dönemi için stratejik yol haritasının temelleri atıldı.

KOCAELİ (İGFA) - UCLG-MEWA Kadın Komitesi'nin yeni dönem ilk toplantısının ilk oturumu, Komite Başkanlığına seçilen Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirildi.

MEWA Kadın Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı ile başlayan oturumda, 2022-2025 dönemi faaliyetleri değerlendirilirken, önümüzdeki üç yılın stratejik yol haritasının temelleri ele alındı.

Toplantıda üç dilde simultane çeviri yapıldı.İlk oturumun açılış konuşmalarını, İzmit Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Kadın Komitesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman yaptı. Divan toplantısının ardından MEWA Kadın Komitesi Genel Toplantısı'nın gerçekleştirileceği bildirildi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya; MEWA Kadın Komitesi Başkanı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Amman Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Kalkınmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Thamer Shobaki, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Safranbolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Akgül, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yehia Ibrahim, UCLG-MEWA Proje Uzmanı Beyza Çetin, MEWA Kadın Komitesi Sorumlusu Elif Serra Ateş, İzmit Belediyesi AB Proje Uzmanı Burak Ergelen, İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Anıl Kaçar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ ile İzmir Akdeniz Akademisi Koordinatörleri Pınar Özgüç ve Ayşegül Sabuktay katıldı.

'KADINLARIN YERELDEKİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEK'

Açılış konuşmasını yapan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, 'Bugün burada MEWA bölgesinde kadınların yerel yönetişimdeki rolünü daha da güçlendirmek, ortak bir vizyon etrafında buluşmak ve geleceğe dönük somut adımlar atmak üzere bir araya gelmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bu anlamlı toplantıya ev sahipliği yapan ve aynı zamanda MEWA Kadın Komitesi Başkanı olarak bugün gerçekleştireceğimiz toplantının hazırlık sürecine liderlik eden Sayın İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet Hanım'a şükranlarımı sunuyorum.

'KÜRESEL BİR ÇERÇEVE'

UCLG olarak bizler yerel yönetimlerin demokrasinin en temel yapı taşları olduğuna inanıyoruz. Yerel yönetimler vatandaşlara em yakın yönetim birimleri olarak toplumsal dönüşümün de en etkili aktörleridir. İşte bu dönümün merkezinde kadınların güçlenmesi, etik temsili ve aktif katılımı yaratmaktır. Bu noktada çalışmalarımızı yalnızca bölgesel değil aynı zamanda küresel bir çerçevenin parçası olduğunu da vurgulamak isterim.

'ÖNEMLİ VE YOL GÖSTERİCİ'

Dünya teşkilatımızdaki UCLG Kadın Komitesi yerel ve bölgesel yönetimlerde kadın liderliğin güçlendirilmesi konusunda dünya genelinde önemli ve yol gösterici rol üstlenmektedir. Bu küresel etkileşimin somut bir yansıması olarak 2022- 2026 dönemi için UCLG Kadın Komitesi Başkanlığını yürüten, UCLG Afrika başkanı Fatimetou Abdel Malick, tüzük gereğince eş başkan sıfatıyla UCLG Yönetim Kurulunda ve konseyinde de yer almaktadır. Bu durum yerel yönetimlerde kadın liderliğinin artık yalnızca temsili değil küresel karar alma süreçlerinin de ayrılmaz bir parçası haline geldiğini açıkça göstermektedir.

'KADINLARIN BİLGİSİ VE DENEYİMİ ÖNEM ARZ EDİYOR'

Hızlı kentleşme, sosyal eşitsizlikler, ekonomik kırılganlıklar ve iklim krizi gibi küresel sorunlar yerel düzeyde daha kapsayıcı ve duyarlı politikalar geliştirmemizi de zorunlu kılmaktadır. Bu noktada kadınların perspektifi, bilgisi ve deneyiminde istifade etmek büyük önem arz etmektedir. Bugünkü gündemimize baktığımızda son derece kapsamlı ve geleceğe dönük bir çerçeve görüyoruz. 2022- 2025 döneminde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, MEWA Kadın Komitesinin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve 2025 - 2028 dönemi için planlanan faaliyetlerin ele alınması bizler için kritik önem taşımaktadır.