Bursa Büyükşehir Belediyesi, haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını 17 ilçede hız kesmeden sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Daha sağlıklı bir çevre hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı etkileyen unsurlarla mücadeleye de devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları, 244 personel, 90 araç ve 366 ekipmanla 17 ilçede aralıksız yürütülüyor.

Gece gündüz çalışma Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve Tarım Peyzaj AŞ iş birliği ile yapılan işlemler kapsamında 190 binden fazla üreme noktası periyodik olarak ilaçlanıyor. Gündüz saatlerinde sivrisineklerin üreme alanlarını tespit ederek belirli periyotlarla larvasit ilaçlama yapan ekipler, akşam saatlerinde ise ULV cihazları kullanılarak araç üstü ilaçlama gerçekleştiriyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, hızlı ve etkili müdahale yapılması için çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda da ekipleri anında yönlendiriyor.

İşlemler aralıksız sürüyor İnsan sağlığını tehdit eden haşerelere karşı ilaçlama işlemlerinin 17 ilçede aralıksız sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündüz ve akşam saatlerinde ekiplerin belirlenen bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi. Halk sağlığını önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, Bursalılardan çağrı merkezine gelen başvurulara da anında dönüş yapıldığını belirterek sahada özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti.