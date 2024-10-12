Bursa’da bir nakliye firması yaptığı taşımacılıkla adeta görenleri şaşkına çevirdi. Düzensiz ve aşırı yüklenen eşyalar ile şehir trafiğe çıkan sürücü kimseyi umursamadan kilometrelerce seyir etti.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa yakın çevre yolu üzerinde, Osmangazi'den Yıldırım istikametine seyir halindeki nakliye firmasına ait olduğu düşünülen kamyonet, ev eşyası dolu yükle kilometrelerce ilerledi.

Eşyaların düzensiz yüklendiği ve düşmek üzere olduğu görülen araç şehir trafiğinde bu halde kilometrelerce seyiredip, hem kendi, hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

Sürücünün umursamaz halleri trafikteki diğer sürücüleri adeta şaşkına çevirirken, araç bir süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.