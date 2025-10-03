Bursa'da Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Yenişehir Panayırı, yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in talimatıyla 40 yıl aradan sonra geçen sene ilk defa kurulan Tarihi Yenişehir Panayırı bu yıl çok daha görkemli bir şekilde yapıldı. 25-30 Eylül tarihleri arasında Fetih Caddesi'nde kurulan Tarihi Yenişehir Panayırı, alışveriş stantlarından yöresel ürünlere, giyim ve hediyelik eşya stantlarından lunapark eğlencelerine kadar pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaparak hem Yenişehir'den hem de çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişiyi ağırladı.

Her akşam panayırı ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, panayırın Yenişehir için bir kültür olduğunu vurguladı. Başkan Özel, 'Panayır, Yenişehir'de bir kültürdür. Ne yazık ki hemşehrilerimiz uzun yıllar bu kültürden uzak kalmışlardı. Geçtiğimiz yıl 40 yıl aradan sonra yeniden hayata geçirdiğimiz Tarihi Yenişehir Panayırı'nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. Geçen yıla göre, katılımın 3 kat fazla olduğunu gözlemledik. Her zaman dediğimiz gibi, Yenişehir'in bu heyecana, bu coşkuya ihtiyacı vardı. Halkımızın mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

'GELENEKSELLEŞECEK'

Her yıl daha da geliştirerek panayırı büyüteceklerini ifade eden Başkan Ercan Özel, 'Tarihi Yenişehir Panayırı'nı gelecek yıllarda daha kapsamlı hale getireceğiz. Hemşehrilerimizin sosyal hayatına, esnafımızın ticaretine ve şehrimizin kültürel zenginliğine katkı sağlayan bu organizasyonu, yeniden gelenekselleştirerek Yenişehir'in marka değeri haline getirmekte kararlıyız' ifadelerini kullandı.