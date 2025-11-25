Bursa Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını sorgulayan ve eşitlikçi yaşamı destekleyen farkındalık atölyelerini hayata geçirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında birçok eğitici atölye programı düzenleniyor.

25 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında yapılacak 'Toplumsal Cinsiyet Rollerine Meydan Okuyan Atölyeler' ile toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden üretildiği alanlara uygulamalı ve dönüştürücü müdahalelerde bulunarak kadınların, erkeklerin ve gençlerin güçlenmesi amaçlanıyor. Teknik alandan el becerilerine kadar birçok etkinlikle, 'kadına ait işler', 'erkeğe ait işler' şeklindeki kalıp yargıların sorgulanması, eşitlikçi yaşam pratiklerinin görünür hâle gelmesi ve dayanışma kültürünün güçlenmesi hedefleniyor.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Etkinlik kapsamında kadınlara yönelik 'Araç bakımı ve lastik değişimi' ve 'Ahşap' atölyeleri düzenlenirken, kadın ve erkek katılımlı 'Psikolojik sağlamlık' atölyesi ile toplumsal rollerin duygusal etkilerine odaklanacak. Erkek katılımcılar için hazırlanan 'Makyaj çantası tasarım' ve 'Bileklik örme' atölyeleriyle bakım, estetik ve el emeğinin cinsiyetle sınırlandırılamayacağı vurgulanacak.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki B Kafe önünde gün boyunca açık olacak 'Dayanışmanın İzinde' farkındalık standı ise ziyaretçileri eşitlik, dayanışma ve toplumsal roller üzerine düşünmeye davet edecek. Katılımcıların ortak duygu ve deneyimlerini paylaşabilecekleri interaktif bir alan oluşturulacak.