Bursa'da Orhaneli ilçesindeki çıkan orman yangınına müdahalede şehit olan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, Büyükorhan'da son yolculuğuna uğurlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kestel ilçesinin Ağlaşan mahallesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Gürsu ve Osmangazi'nin mahallerine yayılarak gece boyu devam eden yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Gürsu ve Osmangazi ilçelerinin Ağlaşan, Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahallelerindeki ormanlık alanlara sıçradı. Geniş bir alanda etkili olan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

BAŞKAN AYDIN: YANGIN CİĞERLERİMİZİ KÜL ETTİ

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yangından en çok etkilenen Gürsu İlçesi’nin İğdir ve Karahıdır mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Yangınla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Aydın, daha sonra Orhaneli ilçesinin Yakuplar Köyü'nde çıkan orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden itfaiye eri Ramazan Şaşkın’ın Büyükorhan İlçesi Orhan-ı Kebir Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Başkan Aydın, itfaiye eri Ramazan Şaşkın’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada “Dün gece 17:30’da çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek İğdir, Avdancık, Karahıdır, Avdancık ve Ağlaşan köylerine sıçrayan yangın ciğerlerimizi kül etti. Osmangazi Belediyesi olarak yangın ihbarı gelir gelmez iş makinesi, arazöz ve personellerimizi bölgeye gönderdik. Çok şükür yangın köylere inmeden ve can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı. Bir kez daha tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangında bir itfaiye erimiz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.