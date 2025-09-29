Bunlar da ilginizi çekebilir

5 gün süren eğitimde, 12 parça gösterim ve 24 senaryo uygulaması yapılarak personelin acil durum becerileri güncellendi.

Eğitim, daha önce Modül Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve güncelleme zamanı gelen sağlık personeline yönelik düzenlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 15-19 Eylül 2025’te Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi’nde 3. Modül Güncelleme Eğitimi düzenledi. 6 eğitmenin görev aldığı eğitime, Bursa İl Ambulans Servisi’nden 17 sağlık personeli katıldı; 5 günde 12 gösterim ve 24 senaryo uygulaması yapıldı. BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, 15-19 Eylül 2025 tarihleri arasında Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi’nde 3. Modül Güncelleme Eğitimi gerçekleştirdi.

