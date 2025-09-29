Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit'in katıldığı törenle açıldı.ANKARA (İGFA) - Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le birlikte Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yapımı tamamlanan lisenin açılış törenine katılan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit, burada yaptığı konuşmada Çiçek ile milletvekili döneminde beraber çalışma fırsatı bulduğunu; sözlerinden, öğütlerinden, uyarılarından, tavsiyelerinden hep istifade ettiğini söyledi.

Macit, bu memlekete yaptığı hizmetlerle milyonlarca insanın hayatına dokunan Çiçek'in ismini taşıyan bir okulda eğitim alan öğrencilerin de Çiçek gibi, bu memlekete güzel hizmetler yapmasını temenni etti. Eğitimde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yeni bir modele geçildiğini belirten Macit, "Eğitimde bugün öğretmen başına düşen öğrenci sayısında, öğrenci başına düşen sınıf sayısında dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle aynı kulvardayız. Sınıflarında akıllı tahtası olan, tüm okullarında internet olan ender ülkelerden biriyiz." dedi.

Ülke olarak türlü imkâna sahip olduklarını vurgulayan Macit, "Bizlere düşen; sahip olduğumuz bilgiyi aksiyona çevirmek, işe çevirmek ve bunu yaparken de bu memlekete hizmet etme duygusuyla, çevremize yararlı olma duygusuyla hizmet etmek. Bu okulun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Siz değerli öğretmenlere, öğrenci arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bana ve milyonlarca insanın hayatına dokunan Sayın Cemil Çiçek'e de bir kere daha huzurlarınızda şükranlarımı arz etmek istiyorum" diye konuştu.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de okulun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.