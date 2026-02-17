Bursa'da Yıldırım Belediyesi, af ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'in ruhunu uygun şekilde yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ramazan'a sayılı günler kala ilçenin çeşitli noktalarını mahyalarla süsleyen Yıldırım Belediyesi; ayrıca hazırladığı kültür sanat etkinlikleri ve iftar programları ile de her yaştan Yıldırımlıyı bir araya getirecek.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel programlar Yıldırımlılarla buluşacak. Barış Manço Kültür Merkezi'nde Ramazan ayı boyunca; Geleneksel Türk Tiyatrosu, Saliha Erdim Söyleşisi ve Dursun Ali Erzincanlı Şiir Dinletisi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca artık geleneksel hale gelen 'Tekne Orucu' etkinliği de Barış Manço Kültür Merkezi'nde yüzlerce çocuğu buluşturacak.

Yıldırım Belediyesi, Ramazan ayında kütüphanelerde ders çalışan öğrencileri de unutmadı. Mimar Sinan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi'nde iftar, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere ise hem iftar hem de sahur verilecek. Ayrıca Kütüphaneler ve Müze Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Razamanda Çocuk Olmak' etkinliği kapsamında; Mimar Sinan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik Kütüphanesi'nde çocuklara ramazanın ruhunu yaşatacak okuma ve oyun programları düzenlenecek.

SICAK YEMEK DAĞITIMI

Yıldırım Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'da ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımından sıcak yemeğe kadar her şeyi düşündü. Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi ulaştıracak. Ayrıca Ramazan boyunca her gün yüzlerce eve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirilecek. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar programlarıyla; şehit yakınları, gaziler, yetimler ve Yıldırımlı vatandaşlarla bir araya gelecek.

BAŞKAN YILMAZ'DAN RAMAZAN MESAJI

İslam Alemi olarak bir Ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bu mübarek günler bizler için büyük bir sevinç aynı zamanda rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Beraberlik ve muhabbetimizin bereketlenmesi için Ramazan ayı oldukça önemli bir fırsattır. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, İslam Âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum' dedi.