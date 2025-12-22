Bunlar da ilginizi çekebilir

Denizli'de kesintisiz ve sağlıklı içme suyu için yatırım

Kursun tamamlanmasının ardından ise, kursiyerlerin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Çetin, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışının ardından ise kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

On hafta süren kursta katılımcılar; fotoğraf tarihçesi, pozlama ilkeleri, aydınlatma ilkeleri, alan derinliği kullanma ilkeleri, fotoğraf çekim teknikleri konularında teorik ve pratik eğitimler aldı.

Kültür sanat çalışmaları kapsamında, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Çetin tarafından verilen Temel Fotoğrafçılık Kursu'nun ilki tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi'nin, 'Beylikten Cihan Devletine' mottosuyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.