Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ ve İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde, toplam 964 şoföre olası araç yangınlarına doğru ve etkin müdahale yöntemleri hem teorik hem de uygulamalı olarak gösteriliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da daha güvenli, erişilebilir ve konforlu bir ulaşım ağı kurma hedefiyle projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, BURULAŞ bünyesindeki personelin mesleki bilgi ve donanımını artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bursa İtfaiye Eğitim Merkezi'ndeki eğitimler, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplam 964 şoförün katılımıyla gerçekleştiriliyor.

16 grup halinde ve 8 gün sürecek olan eğitimlerde, yakıt türlerine göre araçlara müdahale, motor bölümünde, kabin içerisinde ve bagaj bölümünde çıkabilecek yangınlara müdahale konularında detaylı bilgilendirme yapılıyor. Uzmanlar tarafından araç üzerinde teorik bilgiler alan şoförler, eğitim sahasında bulunan hurda araçlar üzerinde de söndürme işlemi gerçekleştirdi. Eğitimlerle, otobüs şoförlerinin portatif yangın söndürme cihazlarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri, kullandıkları araçlarda yangına sebebiyet verebilecek durumları önceden tespit ederek olası yangınları engelleyebilmeleri amaçlanıyo