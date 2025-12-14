Göreve geldiği günden bugüne kadar ilçeyi kreşlerle donatmaya devam eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, inşaat çalışması biten ve açılmak için gün sayan Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

BURSA (İGFA) - Hayırsever iş insanları Osman ve Ali Özelif'in katkıda bulunarak merhum babaları Hamit Özelif adına yaptırılan Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi açılmak için gün sayıyor. İnşaat bitirilen kreş 600 metre kare alanda 325 metre kare inşaat alanına 2 kat olarak inşa edildi. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen kreşte 80 ila 120 arası öğrenci, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim alacak.

Osmangazi İlçesinde yaşayan çocukların eşit hizmet alabilmesi için dünya standartlarında kreşleri ilçeye kazandırmayı sürdüren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Küplüpınar Mahallesi'nde bulunan Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi inşaatını gezdiklerini ifade eden Başkan Erkan Aydın, 'Kreşimiz artık kullanıma hazır çok ufak tefek eksikleri kaldı. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Osmangazi'de yaşayan çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuyorlar. Osmangazi'de bir kreşimizi daha hayata geçirip hem çocuklara hem de ailelere bir katkı daha sunmaktan son derece mutluyuz.' şeklinde konuştu.

Hayırseverlerin destekleriyle yaptırılan Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ndeki inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aydın'a, hayırsever iş iş insanı Ali Özelif, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcıları Mücahit Yıldızhan ve Tolga Kornoşor ile kreşte görev yapacak öğretmenler de eşlik etti.