İstanbul Bakırköy Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda 2025 yılında ilçe genelinde yeşil alanları yenileyerek spor alanlarını modernleştirdi ve çevresel sürdürülebilirliği destekledi.

İSTANBUL (İGFA) - Çalışmalar kapsamında; 24 park yenilendi, 2 yeni Pati Park açıldı, 3 futbol sahası, 12 basketbol sahası ve 3 tenis kortu modernize edildi, 1 engelli spor alanı oluşturuldu, 3 bin metrekare çim serimi yapıldı, 520 bitki ve 30 ağaç dikildi, ayrıca 53 haneye kışlık odun desteği sağlandı.

PARKLAR YENİLENDİ, YENİ ALANLAR KAZANDIRILDI

İlçe genelinde 24 park yenilenerek vatandaşların kullanımına daha güvenli ve konforlu alanlar sunuldu. Hayvan dostu uygulamalar kapsamında 2 yeni Pati Park hayata geçirildi.

SPOR ALANLARI MODERNİZE EDİLDİ

Vatandaşların spor yapma imkânlarını artırmak amacıyla 3 futbol sahası, 12 basketbol sahası ve 3 tenis kortu yenilenirken, 1 engelli spor alanı yapılarak erişilebilir spor alanları artırıldı.

YEŞİL ALANLAR GÜÇLENDİRİLDİ

Yeşil alanların artırılması ve çevre düzenlemeleri kapsamında 3 bin metrekare çim serimi, 520 adet bitki dikimi ve 30 adet yeni ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediyesi yeşili artırma çalışmalarının yanı sıra, kış aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak 53 haneye kışlık odun desteği sağladı.