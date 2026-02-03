Kocaeli'nde 'Bir Hane Üç Kuşak' buluşmasında ailelerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşlerin kendilerini motive ettiğini söyledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Manolya Anne Şehir Merkezi'nde düzenlenen 'Bir Hane Üç Kuşak' buluşmasında, aynı aileden anne, çocuk ve anneanne/babaanne bir araya geldi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Hüseyin Çelebi ve AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Başkan Büyükakın, üyeleri Türk bayraklarıyla karşıladı, atölyeleri gezip çocuklarla sohbet etti, spor yapan Anne Şehir üyeleriyle bir araya geldi. Özel çocukların hazırladığı müzik dinletisini ilgiyle izleyen Büyükakın, programdaki buluşmada ailelerle sohbet ederek merkezlerden duyulan memnuniyeti dinledi.

Büyükakın, Anne Şehir Merkezleri'ne gösterilen ilgiyi vurgulayarak, 'Diğer ilçelerde de sayılarını artıralım. Oralarda da olsun, buralarda sayıyı artıralım. Her gittiğim yerde aynı memnuniyeti görüyorum, bu merkezler bir ihtiyaç ve ihtiyaç karşılanıyor' dedi.

Sosyal tesislerin aileler üzerindeki etkisine de değinen Başkan, 'Pozitif ortamlar insan hayatında çok önemli. Bu merkezler hem yükünüzü alıyor hem de eve gittiğinizde mutluluğunuz devam ediyor. İnsanlar mutlu oldukça, bizim de yükümüz hafifliyor' ifadelerini kullandı.