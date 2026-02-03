İzmir Güzelbahçe Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapasitesini güçlendirmek, riskleri en aza indirmek ve etkin bir afet yönetimi süreci yürütmek amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Şubat Ayı Meclisi Birinci Birleşimi'nde oy birliğiyle alınan kararla hayata geçirilen yeni müdürlük bünyesinde, GÜZKUT (Güzelbahçe Arama ve Kurtarma) Ekibi ilk etapta 30 personelle göreve başladı.

Son yıllarda ülkemizde özellikle deprem başta olmak üzere yaşanan afetlerin, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Güzelbahçe Belediyesi; bu doğrultuda zarar azaltma çalışmaları, risk analizleri ve afet yönetimi kapasitesini artırmaya yönelik kapsamlı bir adım attı.

Kurulan Afet İşleri Müdürlüğü ile birlikte; ilçede olası tehlike ve risklerin belirlenmesi, afetlere karşı hazırlık çalışmalarının eksiksiz yürütülmesi, farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor. GÜZKUT ekibinin eğitim süreçleri ise AKUT iş birliğiyle yürütülecek. Eğitimlerin yanı sıra ortak tatbikatlarla ekiplerin sahaya hazır hale getirilmesi planlanıyor.

AFETLERE HAZIR BİR GÜZELBAHÇE HEDEFLİYORUZ

Afet İşleri Müdürlüğü'nün kurulmasının hayırlı olmasını dileyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, konuyla ilgili belediye meclisinde yaptığı açıklamada, 'Hedefimiz, kısa sürede afetlere hazır, bilinçli ve donanımlı bir Güzelbahçe oluşturmak. Müdürlüğümüzü kurduk ve ilk etapta görev alacak ekibimizi oluşturduk. AKUT iş birliğiyle eğitimlerimiz ve ortak tatbikatlarımız olacak. Olası afet ve acil durumlara karşı riskleri önceden belirleyerek, zarar azaltma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Afet farkındalık bilincini artırmak için ekibimiz daha önce çeşitli eğitimler aldı ve bu süreç devam edecek. Zamanla teknik kapasitemizi ve ekipman sayımızı artırarak, yalnızca ilçemizde değil, ulusal düzeyde meydana gelebilecek afetlere de müdahale edebilecek güçlü bir yapıya ulaşacağız' diye konuştu. Afet İşleri Müdürlüğü mecliste oy birliğiyle alınan kararla kuruldu.