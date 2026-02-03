Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Alanya kırsalında yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

ANTALYA (İGFA) - Alanya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışlar kırsal mahalle yollarında toprak kaymalarına ve göçüklere yol açtı. Yüksek kesimler de ise dolu etkili oldu.

Geçtiğimiz haftadan bu yana aralıksız mesai yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapı, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, üst üste yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışıyor.

KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR

Gedevet Yaylası'nda etkili olan dolu yolu beyaza bürüdü. Ulaşımda bir sorun yaşanmaması için Büyükşehir ekipleri yolda küreme çalışması yaptı. Hafta sonu başlayan ve hafta başından bu yana da etkili olan sağanak yağışlar sonrası heyelan, göçük ve kaya düşmesi nedeniyle kapanan, Dim Alacami, Gümüşkavak, Bucak, Uzunöz, Şıhlar, Sapadere, Beldibi mahalle yolları trafiğe açıldı.

Özvadi, İmamlı, Uğrak ve Dikenli Yayla yollarında da tıkanan su giderleri ve büzler açıldı.