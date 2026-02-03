Ordu'nun her noktasında temiz, sağlıklı ve planlı bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, içme suyu altyapısına yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, şebeke hatları ve entegre su projeleri kapsamında son 6,5 yılda 19 ilçede toplam 107 içme suyu deposunu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesiyle birlikte altyapı yatırımlarına öncelik verilirken, ilk dönem ve ikinci dönemi kapsayan 6,5 yıllık süreçte kentin su ihtiyacını güvence altına alacak önemli projeler hayata geçirildi. Bu süreçte 66 betonarme depo ve 41 fiberglas depo inşa edilerek toplamda 107 depo hizmete alındı.

İLÇELERE GÖRE DEPO SAYILARI

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Ordu genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini hedeflenirken, yatırımlar ilçelere göre dengeli şekilde dağıtıldı. İlçelere göre yapılan depo sayıları ise şöyle sıralandı: Akkuş 8, Altınordu 12, Aybastı 5, Çamaş 3, Çatalpınar 5, Çaybaşı 5, Fatsa 10, Gölköy 7, Gülyalı 1, Gürgentepe 4, İkizce 3, Kabadüz 4, Kabataş 5, Korgan 2, Kumru 1, Mesudiye 6, Perşembe 4, Ulubey 7 ve Ünye 13 adet.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte de altyapı ve üstyapı yatırımlarını artırarak kentin geleceğine yönelik projelerini kararlılıkla sürdürmeyi hedefliyor.