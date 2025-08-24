Bursa'da Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (NKT) yaz sezonu etkinlikleri kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Tamamen Doluyuz” adlı oyunu Balat Atatürk Ormanı’ndaki “Ormandaki Kulübe” sahnesinde izleyiciyle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun yaz programında İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Tamamen Doluyuz” isimli oyunu sahnelendi. Açık havada yıldızların altındaki tek kişilik performans, sanatseverlerden tam not aldı.
Becky Mode’un yazdığı, Elif Erdal’ın yönettiği oyunda başarılı performansıyla dikkat çeken Efe Erkekli, New York’taki bir restoranda geçen telefon macerasını sahneye taşıdı. Yıldızların altında gerçekleşen bu özel gecede, Efe Erkekli’nin performansı seyircinin beğenisini topladı.
29 AĞUSTOS’TA “MAĞARA KADIN” SAHNELENECEK
Nilüfer Belediyesi, “Ormandaki Kulübe”de yaz sonuna kadar sanatseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam edecek. Birbirinden değerli eserlere ev sahipliği yapan NKT’nin yaz sezonu, 29 Ağustos’ta sahnelenecek “Mağara Kadın” oyunuyla sona erecek.