Nilüfer Belediyesi, “Ormandaki Kulübe”de yaz sonuna kadar sanatseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam edecek. Birbirinden değerli eserlere ev sahipliği yapan NKT’nin yaz sezonu, 29 Ağustos’ta sahnelenecek “Mağara Kadın” oyunuyla sona erecek.

Becky Mode’un yazdığı, Elif Erdal’ın yönettiği oyunda başarılı performansıyla dikkat çeken Efe Erkekli, New York’taki bir restoranda geçen telefon macerasını sahneye taşıdı. Yıldızların altında gerçekleşen bu özel gecede, Efe Erkekli’nin performansı seyircinin beğenisini topladı.

