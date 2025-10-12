Bursa'da yaşayan SMA Tip 1 hastası 6 aylık Çağan Ata Taran, için başlatılan yardım kampanyasında mutlu sona ulaşıldı. Kampanyanın başarıya ulaşmasının sevinci Hüdavendigar Kent Parkı'nda düzenlenen balon uçurma etkinliğiyle kutlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da minik Çağan Ata Taran'a 18 günlükken, SMA'nın en yaygın ve ağır türü olan Tip-1 (Werdnig-Hoffmann) teşhisi konuldu. Aile çocuklarını tedavi ettirebilmek için hemen yardım kampanyası başlatılmıştı.

Son olarak Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında ailesiyle birlikte ziyaret eden SMA'lı Çağan Ata Taran, için Başkan Aydın'ında destek çağrısında bulundu.

Ata bebek için başlatılan yardım kampanyası geçtiğimiz günlerde başarıya ulaştı. Kampanyanın başarıya ulaşması Osmangazi Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlikle kutlandı. Çağan Ata Taran'ın iyileşecek olmasının mutluluğunu paylaşmaya yüzlerce seveni katıldı.

Düzenlenen etkinlikte gökyüzüne yeşil beyaz mutluluk balonları bırakıldı.

145 günlük zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Anne Aleyna Taran, 'Çağan Ata için Bursa'dan, şehir dışından ve yurt dışından birçok misafirin bir araya geldi. Burada balonları uçurarak mutluğumuza ortak oldular katılan ve destek olan herkese teşekkür ederim' dedi.

Baba Ahmet Miraç Taran ise 'Tarif edilemez duygular hissediyoruz. Şu an 145 günlük zorlu bir mücadelenin zaferini kutluyoruz. Darısı tüm diğer evlatlarımızın başına. İnşallah onlar da bugünü yaşarlar. Biz Bursa'ya, Bursaspor'a ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar' diye konuştu.

Kutlama etkinliği pasta kesimi ve balonların havaya salınmasıyla son buldu.