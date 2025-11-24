Bursa'da Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeni müdürü, okulun eski öğrencilerinden Mecit Unus oldu. Unus, öğretmenleriyle birlikte ilk Öğretmenler Günü'nü büyük bir coşku ile kutladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde köklü eğitim kurumlarından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)'nde müdürlük görevine okulun eski mezunlarından Mecit Unus atandı. Unus, yeni görevinin ardından öğretmenleriyle birlikte ilk Öğretmenler Günü'nü sevinçle kutladı.

1984 doğumlu olan Mecit Unus, lise eğitimini Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü'nde tamamlamış, ardından Marmara Üniversitesi Elektrik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuştu.

2011 yılında Van'da elektrik öğretmeni olarak meslek hayatına başlayan Unus, daha sonra İstanbul ve Bursa'daki çeşitli eğitim kurumlarında görev alarak mesleki deneyimini geliştirdi. 2019 yılında mezunu olduğu okula bu kez müdür yardımcısı olarak dönen Unus, 6 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevde önemli çalışmalara imza attı. Temmuz 2025 itibarıyla okulun müdürlüğüne getirilen Mecit Unus'un, hem eğitimci kimliği, hem de yetiştiği kurumun kültürüne olan hâkimiyeti sayesinde okula önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Okul Müdürü olarak okulunda ilk Öğretmenler Günü'nü kutlayan Mecit Unus, yaptığı konuşmada, 'Burası benim hem öğrencisi olduğum, hem de öğretmen olarak yetiştiğim yuvam. Bu okula hizmet etmek benim için büyük bir onur' dedi.

Okul yönetimi ve öğretmenler, Unus'un atanmasını 'kurumu tanıyan, değerleriyle yetişmiş bir eğitimcinin liderliğinin motivasyon artıracağı' şeklinde değerlendirdi.