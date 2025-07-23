Borusan Grup şirketlerinden Borçelik ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan yeni iş birliği protokolüyle, “Meslek Lisesi Varsa Gelecek Var” Projesi yeni bir boyut kazandı.BURSA (İGFA) - Borçelik, geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştirmeye yönelik hayata geçirdiği “Meslek Lisesi Varsa Gelecek Var” projesi kapsamında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yeni bir iş birliği protokolü imzaladı.

Protokolle birlikte mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmeyi ve mezunların istihdamına katkı sunulması hedeflendi.

Bursa’daki meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler için iki yıl boyunca staj, koçluk programları, öğrenci gelişim modülleri ve öğretmen eğitimleri gibi kapsamlı uygulamalar hayata geçirilecek.

Proje, özellikle kız öğrencilerin meslek liselerine ve sanayiye kazandırılmasına öncelik vererek fark yaratmayı da amaçlıyor.

Buna göre, yeni protokolle; öğrencilere Borçelik Teknik Akademi bünyesinde teknik ve kişisel gelişim eğitimleri sağlanacak. Mesleki gelişimi destekleyen atölye ve laboratuvarlar kurulacak veya güçlendirilecek. Öğretmenler için iş başı eğitim ve hizmet içi gelişim programları düzenlenecek. Seçilen öğrenciler staj ve beceri eğitimleriyle iş dünyasına hazırlanacak ve istihdamda önceliklendirilecek. Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine, kariyer günleri ve teknik gezilere katılımı desteklenerek; mesleki, sosyal ve kişisel gelişimlerine bütüncül katkı sağlanacak.