Bursa'da beş farklı liseden öğrenciler, Anadolu Mektebi Okuma Programı kapsamında düzenlenen il panelinde Sabahattin Ali'nin eserlerini tematik ve bütüncül bir bakışla analiz etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Anadolu Mektebi Okuma Programı kapsamında düzenlenen Sabahattin Ali İl Paneli, 13 Ocak 2026 tarihinde Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Bursa genelindeki ortaöğretim kurumlarında yürütülen program çerçevesinde düzenlenen panele; 5 panelist öğrenci, 1 moderatör öğrenci, 21 danışman öğretmen ve 208 öğrenci katıldı.

Panelin başkanlığını Tofaş Fen Lisesi öğrencisi Efeberk Yılmaz üstlendi.

Programda sırasıyla; BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ceylin Mestanoğlu, Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi öğrencisi Ceylin Korkmaz, Bursa Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Emir Değerli ve Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencisi Ceren Alanbay sunumlarını gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Sabahattin Ali'nin eserlerini bütüncül okuma yaklaşımıyla ele alarak; karakter çözümlemeleri, tematik yapı, duygusal derinlik ve toplumsal bağlam çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu. Sunumlarda yazarın birey-toplum ilişkisine yaklaşımı ve insan psikolojisine dair gözlemleri öne çıktı.

Panel, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca'nın değerlendirme konuşmasıyla devam etti. Karaca, öğrencilerin analizlerini takdirle karşıladığını belirterek, okuma kültürünün gençlerin akademik, düşünsel ve duygusal gelişimi üzerindeki önemine dikkat çekti. İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise Anadolu Mektebi Okuma Programı'nın Bursa genelinde giderek yaygınlaştığını ve güçlü bir okuma ağına dönüştüğünü ifade etti. Programın, öğrencilere eleştirel analiz, yorumlama ve sözlü ifade becerileri kazandırmayı hedeflediği vurgulandı.