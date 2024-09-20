Bursa’da kış turizmi için hazırlıklar hız kazandı. Uludağ, sezon öncesi yeniliklerle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’de kış turizminin önemli merkezlerinden Bursa, yaklaşan sezon öncesi çalışmalarını tamamlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bursa’da kış turizmi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Uludağ Kayak Merkezi’nin varlığı, Bursa’nın büyük bir kış turizmi potansiyeli olduğunu gösterirken ayrıca Uludağ etrafında hizmete sunulacak olan konaklama ve gıda temelli ihtiyaçların artması da Uludağ’ı ve Bursa’yı kış turizminin merkezi haline getirmiş durumda.

Yeni sezon öncesinde başta kayak merkezindeki restorasyonlar olmak üzere oteller ve milli parkta da yenilik ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kısa bir süre içinde Bursa Uludağ, kış turizmine tamamen hazır olacak.