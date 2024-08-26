Bursa'da bir düğünde sahne alan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Bursa’da Halil Argın’ın kızı Rümeysa Argın ile Gürsel Kavan’ın oğlu Bilal Kavan’ın Çırağan Club’da gerçekleşen düğün törenine katıldı. Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, düğün öncesi Herkes Duysun mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ YILDIZHAN: BURSA ÇOK GÜZEL

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, her düğünün kendisi için özel olduğunu belirterek, “Profesyonelce düğünlere gidiyoruz. Her düğün benim için özeldir. Herkesi eğlendireceğiz, güldüreceğiz, dans ettireceğiz, halay çektireceğiz. Bursa’ya çok geldim, çok özel dostlarım var. Bursa, çok güzel.” dedi.

TÜRKÜCÜ YILDIZHAN, MİLLET BAHÇESİNDE GECE 01.30’A KADAR KOŞU YAPTI

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Bursa’ya yine bir düğüne geldiği akşam yaşadığı bir anısını paylaştı. Yıldızhan, “Bursa’ya yine bir düğüne gelmiştim. Bir sonraki gün sahne alacaktım. Otelden çıktım ‘bir hava alayım’ dedim. Eski stadyumun orada gece 01.30’a kadar spor yaptım. Eski stadyumun olduğu yerde koşu alanında spor yaptık. Millet Bahçesi, Bursa’ya yakışır bir park olmuş.” şeklinde konuştu.

YILDIZHAN: 6 AYDA BİR YA DA SENEDE 1, BİR PARÇA YAPMA İHTİMALİMİZ YÜKSEK

Son olarak müzik kariyeri ile ilgili konuşan ünlü türkücü Yıldızhan, müziğin farklı yerlere gittiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“6 ayda bir, 1 senede bir parça yapmamız ihtimaldir. Müzik de başka bir yere kaydı. Ekranda yayınlanacak bir program kalmadı. Eskiden konserler vardı. Halkın, halk müziğine ve arabeske karşı farklı bir ilgisi vardı. Şimdi çok başka bir yere gitti. Biz bu kariyere razıyız, bu hayatı böyle tamamlayalım bize yeter.”