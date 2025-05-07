İnegöl Belediyesi’nin organizasyonuyla Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, son sınıf bitirme projeleri kapsamında lise öğrencilerine yönelik “Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik” semineri düzenledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri Elif Turan ile Fatmanur Ergün, Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi ve Yunus Emre Lisesi’nde “Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik” konulu seminer verdi. Seminerde öğrencilere sosyal medyanın bilinçli kullanımı ve dijital güvenlik hakkında bilgi aktarıldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ VE RİSKLERİ ANLATILDI

Seminerin ilk bölümünde sosyal medyanın tanımı ve toplumsal etkileri ele alındı. Katılımcılara, sosyal medyanın sadece eğlence ya da iletişim aracı olmadığının, aynı zamanda bireylerin kimlik oluşturma süreçlerini etkileyen güçlü bir mecra olduğunun altı çizildi. Bu noktada medya okuryazarlığı kavramı devreye girdi. Turan ve Ergün, öğrencilere her içerik doğru değildir mesajını vererek, dijital içeriklerin gerçekçi bir gözle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

DİJİTAL AYAK İZİ VE ŞÜPHELİ BAĞLANTILAR KONUSUNDA UYARILAR

Seminerin bir diğer önemli konu ise şüpheli bağlantılar ve dijital dolandırıcılıklardı. Öğrencilere, tanımadıkları kişilerden gelen bağlantıların ve e-posta eklerinin tehlikeleri anlatıldı. Bu konuda hem bireysel güvenlik hem de veri güvenliği için alınabilecek temel önlemler sıralandı.

Seminerde üzerinde durulan bir diğer kritik konu ise dijital bağımlılık oldu. Gençlerin günün büyük bir kısmını ekran karşısında geçirmesinin fiziksel ve psikolojik etkileri örneklerle aktarıldı. Aşırı sosyal medya kullanımının dikkat dağınıklığına, uyku problemlerine ve sosyal ilişkilerde kopukluğa neden olabileceği ifade edildi. Öğrencilere, ekran süresini bilinçli şekilde kontrol etmeleri önerildi.

Her iki lisede gerçekleştirilen seminerlere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Seminer sonunda öğrenciler, günlük hayatlarında sosyal medyayı nasıl daha güvenli ve verimli kullanabileceklerine dair sorular sorarak interaktif bir ortam oluşturdu. Elif Turan ve Fatmanur Ergün, seminerin sonunda katılımcılara dijital dünyada bireysel farkındalık oluşturmanın önemini bir kez daha hatırlattı.

“GENÇLERİ DİJİTAL DÜNYADA GÜÇLENDİRMEK ZORUNDAYIZ”

Seminerin ardından açıklamalarda bulunan Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencileri, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak imkan sağladıkları için İnegöl Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti. Öğrenciler teşekkür konuşmasında, “Gençleri yalnızca akademik olarak değil, aynı zamanda dijital çağın gerekliliklerine uygun bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, dijital çağın tehlikelerine karşı bilinçli bireyler yetiştirmede büyük önem taşıyor. Bu fırsatı bizlere sunan İnegöl Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz.” dedi.

İnegöl Belediyesi ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de projeye katkı sunan öğrencilere ve Uşak Üniversitesi’ne teşekkür ederek, bu tür faaliyetlerin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti.