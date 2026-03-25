Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve AÇEV iş birliğiyle düzenlenen Anne Destek Programı'nı tamamlayan anneler, 15 haftalık eğitimin ardından katılım belgelerini aldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından annelere yönelik hayata geçirilen önemli bir eğitim programı daha başarıyla tamamlandı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yürütülen Anne Destek Programı kapsamında eğitimlerini tamamlayan anneler, düzenlenen törenle katılım belgelerini aldı.

Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, 15 hafta süren eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar belgelerine kavuştu. Program süresince annelere; çocuk gelişimi, sağlıklı iletişim ve ebeveynlik becerileri gibi birçok alanda kapsamlı eğitimler verildi. Törende AÇEV gönüllü eğitmeni Seda Uğur ile İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu tarafından katılımcılara belgeleri takdim edildi.

Anne Destek Programı sayesinde annelerin çocuklarının gelişiminde daha bilinçli ve aktif rol almaları hedeflenirken, eğitim süreci boyunca katılımcılar arasında güçlü bir dayanışma ortamı da oluştu. Program kapsamında yapılan konuşmalarda eğitimin toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekilirken, benzer sosyal projelerin artarak devam edeceği vurgulandı.