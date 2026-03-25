Bilecik'te sağlık camiası adına anlamlı ve gurur verici bir gün yaşandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başta olmak üzere il protokolü, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri yoğun katılım gösterdi. Törende 86 genç hekim adayı, büyük bir gurur ve heyecanla beyaz önlüklerini giydi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından fakülte tanıtım filmi ve 'Biz Sağlık Ordusuyuz' temalı video gösterimi izleyicilerle buluştu. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya'nın konuşması ise salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Törende konuşan Vali Sözer, hekimlik mesleğinin sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve fedakârlık gerektiren kutsal bir görev olduğuna dikkat çekti. Beyaz önlüğün anlamına vurgu yapan Sözer, 'Bu önlük, insan hayatına dokunmanın, umut olmanın ve şifa dağıtmanın simgesidir' ifadelerini kullandı.

Gençlerle yakından ilgilenen Vali Sözer, öğrencilere beyaz önlüklerini bizzat giydirerek hem onların heyecanına ortak oldu hem de ailelerin gurur dolu anlarına eşlik etti. Törende duygu ve gurur bir arada yaşanırken, öğrenciler alkışlar eşliğinde meslek yolculuklarına ilk adımlarını attı. '14 Mart'ın Önemi' kapsamında düzenlenen etkinliklerle anlam kazanan program, hatıra fotoğrafları ve kapanış ile sona erdi.