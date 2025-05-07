Millî Eğitim Bakanlığınca, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Bu yıl yapılan atamalarda ilk kez sıra kaydı alınacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı.



Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.



Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



İlk kez sıra kaydı alınarak atama yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tercihlere yerleşemeyen öğretmenlerden ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarına boş norm kadro oluştuğu takdirde atanmak üzere sıra kaydına alınacak. Oluşturulan bu sıra kaydına göre 18 Haziran 2025 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklarda bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartının yanında, sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olma şartı gerekiyor.