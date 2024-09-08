İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, dünya genelinde birçok sanatçı Filistin’e destek çağrısında bulundu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Türkiye’de de sanatçılar, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar için tek yürek oldu. Sanatçı Abdurrahman Delen, bu acıya dikkat çekmek için kendi yazdığı "Dokunmayın Çocuklara" şiirini seslendirdi.

Delen, şiirini seslendirdikten sonra yaptığı açıklamada, çocuk ölümlerinin durması için savaşlara karşı seslerini yükselttiklerini belirterek, "Çocuklar melektir, onlara dokunmayın. Tüm sanatçı dostlarımızı bu acı olaya karşı ses çıkarmaya davet ediyorum. Savaşsız bir dünya diliyoruz" dedi.

Delen, Filistin'deki olayların bir an önce son bulması temennisinde bulunarak, dünyadaki tüm savaşlara karşı barış çağrısında bulundu.