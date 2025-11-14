Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Demo Day 2025', genç girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirerek kentte inovasyon ve girişimcilik kültürünü güçlendirmeyi hedefledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak ve genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerini görünür kılmak amacıyla 'Demo Day 2025' programını düzenledi. Programda, yatırımcılar ve girişimciler bir araya geldi. 'Bursa Demo Day 2025' etkinliği, girişimcilik dünyasının paydaşlarını buluşturarak genç girişimciliği teşvik etmeyi ve yerel kalkınmayı desteklemeyi hedefledi.

Program konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in şehit cenazesi nedeniyle etkinliğe katılamadığını belirterek tüm şehitlere başsağlığı diledi. Gazioğlu, girişimciliğin bir kentin gerçek değerini ortaya çıkaran en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

'Bugün fikirden eyleme, eylemden başarıya uzanan yolculukların, iş birliğinin ve umudun sahnesindeyiz' diyen Gazioğlu, 'Burası sadece bir yarışmanın değil, vizyonların, ekip ruhunun ve geleceğin buluştuğu bir yer. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz, kentimizin potansiyelini vizyonlu ve enerjisini bu dönüşümle bütünleştirebilmektir. Çünkü biliyoruz ki, bir kentin gerçek değeri sadece altyapısında değil, insanın ürettiği fikirlerde, geliştirdiği projelerde ve paylaştığı hayallerde yatar. Girişimcilik, risk kadar ödülü, zorluklar kadar fırsatları da içinde barındırır. Bugün burada sahne alacak her proje, bir cesaret göstergesidir. Sizler hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradasınız. Bugün bu sahnede azminize, emeğinize ve inancınızı bizlerle paylaşacaksınız. Altyapı desteğimizle, ofis alanlarımızla, mentorluk programlarımızla, hibe ve kaynaklarımızla daima yanınızda olacağız. Bizim görevimiz sadece bugünü iyileştirmek değil, Bursa'mızı gençlerin, yenilikçilerin ve ilişkilerin geleceğe yön verdiği bir çekim ve cazibe merkezi haline getirmektir' diye konuştu.

Türkiye'yi hatta dünyayı değiştirecek fikirlerin varlığının bu salonda olduğunu ifade eden Gazioğlu, 'Bugün sizler sadece bir proje değil, bir gelecek hayali sunuyorsunuz. Gerçek başarı, denemeye cesaret etmekte, her düşüşten sonra ayağa kalkabilmekte ve vazgeçmemekte gizlidir. Bugün burada attığınız her adım, yalnızca sizin değil, Bursa'mızın, ülkemizin ve insanlığın geleceği için bir adımdır. Bizler de o umudu sizinle birlikte büyütmekten gurur duyuyoruz. Bugün bu salondan umutla, enerjiyle, yeni bağlantılarla ve 'ben bunu yapabilirim' inancıyla ayrılmanızı diliyoruz' dedi.

Gazioğlu, Demo Day 2025'in, kentimizin teknoloji ve inovasyon yolculuğunun yeni kapılar açmasını, Bursa'yı fikirlerin başkenti haline getirmesini temenni ederek, organizasyona emek veren ve katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarına, destek veren kurumlara ve geleceğe umutla bakan girişimcilere yürekten teşekkür etti.